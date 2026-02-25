Afra Blanco, sobre el 23F: "El emérito estuvo calentando a las tropas durante meses contra Suárez"

Tras hacerse pública la desclasificación, Afra Blanco ha reabierto el debate sobre el clima político que precedió al 23F y el papel desempeñado por el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, al lanzar una pregunta directa: "¿Pudo tener algo que ver?".

Los documentos del 23-F ya han sido desclasificados y pueden consultarse en la web oficial de La Moncloa. La publicación arroja nueva luz sobre uno de los episodios más delicados de la Transición: el asalto al Congreso encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero y la posterior intervención televisada del rey Juan Carlos I.

Entre los papeles ya accesibles figuran informes internos y un croquis elaborado por la Guardia Civil en el que se detallan movimientos y escenarios previstos para desestabilizar al Ejecutivo de Adolfo Suárez, en un contexto de fuerte crisis política, económica y militar. La documentación empieza ahora a analizarse en profundidad por historiadores y medios de comunicación.

Tras conocerse la desclasificación, Afra Blanco ha planteado una reflexión sobre el clima político previo al 23F y el papel de la Jefatura del Estado. "Durante meses, el rey —actualmente el emérito— calentó el ambiente contra Suárez", ha señalado, antes de lanzar una pregunta directa en el plató de Al Rojo Vivo: "¿Pudo tener algo que ver?".

Ante esas dudas, el periodista Antonio Maestre ha aportado otro elemento al debate al asegurar que "hubo una reunión entre Alfonso Armada y el rey Juan Carlos I en el Valle de Arán", en alusión a los contactos previos al 23F y a las conversaciones que, según distintas investigaciones, se mantuvieron en los meses anteriores al intento de golpe.

