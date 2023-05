Al comienzo de la manifestación, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado las principales reivindicaciones de este Primero de Mayo: "Hay que subir los salarios, hay que contener los precios. En nuestro país hay personas que lo están pasando muy mal, personas que van a trabajar desde la propia calle porque los salarios son muy bajos", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que los sindicatos están dispuestos "a hacer lo que haga falta" para llegar a acuerdos con la patronal: "Si quieren mantener una situación sin grandes movilizaciones van a tener que acordar con nosotros cual es el marco en el que se van a negociar los convenios, y en un tiempo breve de plazo. El tiempo se acaba y sino iremos sin lugar a dudas a grandes manifestaciones". En este sentido, ha emplazado a hacerlo en el mes de mayo y ha advertido de grandes movilizaciones en otoño en caso contrario.

Así, ha lanzado un mensaje a las grandes empresas: "Quisiera decirles a las patronales de nuestro país que las movilizaciones sabemos cuándo y cómo las empezamos, pero no sabemos cuándo y cómo las acabamos". "Deberían dar más valor a la paz social y no obligarnos a ir a una escalada de manifestaciones que va a ser dura y que no va a ayudar ni a las empresas ni a los trabajadores de nuestro país", ha zanjado.