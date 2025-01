La advertencia de Camarero sobre la inflación: "Esto puede darse la vuelta en cualquier momento"

El periodista ha señalado que es importante estar pendientes de uno de "los grandes problemas" que puede tener la economía, que es el repunte de los precios. "Hay que seguir vigilándolos para que no se disparen".

La subida general de los precios en España en este primer mes del año ha subido hasta el 3%, según el dato adelantado correspondiente al mes de enero que ha dado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta subida de dos décimas del Índice de Precios de Consumo (IPC) con respecto al mes de diciembre, que cerró el año en el 2,8%, se explica por el aumento de los carburantes y de la electricidad.

José María Camarero ha reaccionado a estos datos en Al Rojo Vivo, señalando que esto se ha producido por causas "coyunturales, que no estructurales". El periodista ha recordado que hemos tenido un mes de enero con los precios de la electricidad elevados y el petróleo también más caro.

De esta forma, ha confesado que, en principio, cree que esto no tiene por qué suponer una alerta de cara a un repunte exagerado de la inflación. Sin embargo, ha señalado que lo que sí deja claro este dato, es que no todo es tan obvio y no todo está escrito.

"Todo puede darse la vuelta en cualquier momento si no estamos pendientes de uno de los grandes problemas que puede tener la economía, que es el repunte de los precios", ha indicado, advirtiendo que es importante que sigamos vigilando los precios para que no se disparen.