La 'advertencia' de Afra Blanco a Sánchez sobre la aprobación del decreto anticrisis: "Pedro, no confíes ni en PP ni en Vox"

La sindicalista Afra Blanco lamenta que PP y Vox no vayan a aprobar, seguramente, este decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán: "Tenemos una ambigüedad absolutamente crónica del PP, que es absolutamente incapaz de posicionarse en un no frontal a una guerra sin justificación".

El decreto anticrisis del Gobierno tiene ya el visto bueno de Junts, por lo que lo que haga o no el PP ya no será definitivo. Pero el presidente del Gobierno ha querido apelar este mismo jueves al patriotismo de todos los partidos para sacar la cara por los bolsillos de los españoles ante los efectos económicos que esta guerra en Irán va a acarrear.

Así, y según informa la periodista Esther Redondo, el presidente del Gobierno pedirá a todas las fuerzas políticas que estén al nivel del momento histórico en el que nos encontramos y que voten a favor de ese real decreto ley que contiene muchas de medidas para hacer frente al impacto económico provocado por la guerra: "No podemos permitir que esta guerra la paguen 20 millones de hogares", afirma el presidente del Gobierno.

Este mismo jueves, el Congreso de los Diputados votará la convalidación de las primeras medidas para paliar las consecuencias de esta guerra en Oriente Próximo. "Yo le diría a Pedro Sánchez: 'Pedro, no confíes en que todas las fuerzas políticas van a apoyar este real decreto, porque no va a ser así", lamenta la sindicalista Afra Blanco.

Y lo argumenta de este modo, señalando a la derecha de PP y Vox. Porque Junts ya ha dicho que votará a favor de este decreto. Por un lado, afirma Blanco, "tenemos a Vox, que claramente se muestra al lado de las posiciones de Netanyahu y de Donald Trump y, como siempre, no están en la posición de ayudar a las gentes".

Y por otro lado, añade, "tenemos una ambigüedad absolutamente crónica, porque cuando rascas vuelve a aparecer esa ambigüedad crónica, del PP que es absolutamente incapaz de posicionarse en un no frontal a una guerra sin justificación". Así que le diría a Pedro Sánchez, insiste Blanco, que no confíe ni en PP ni en Vox: "En todo caso confía en un real decreto que, aunque no nos gustara a todos en su plenitud, porque a mí en su plenitud, no me acaba de convencer, sí me convence la idea de tener que lanzar un proyecto anticrisis que ayude a los hogares más vulnerables", concluye.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de información y análisis sobre este real decreto anticrisis, cuyas primeras medidas pueden ser aprobadas este mismo jueves.

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