Carlos Cué reacciona a la postura de Meloni en la guerra de Irán: "Fue brutal escucharles decir que harían lo mismo que Sánchez"

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País' señala el cambio de tono de varios aliados tradicionales de Estados Unidos, entre ellos Giorgia Meloni: "Está girando todo el mundo porque cada vez más dirigentes ven que esta guerra no tiene ni pies ni cabeza".

900 millones de dólares. Ese es el coste diario que ha calculado el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, para la guerra en Irán. Una cifra descomunal. Aunque, en realidad, el verdadero coste es incalculable.

Sobre esta situación se ha pronunciado el periodista de 'El País', Carlos Cué: "Efectivamente, esta guerra —como se lleva diciendo toda la semana— no tenía objetivos claros. Lo está señalando Pedro Sánchez y también muchos líderes europeos. La gran clave de este conflicto es precisamente esa: que no tiene objetivos definidos. Y por eso está girando de forma muy clara tanto la opinión pública europea como la posición de muchos gobiernos".

Cué también se ha referido al cambio de tono de algunos aliados tradicionales de Estados Unidos, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni: "Vimos el jueves pasado a Meloni, que probablemente es la dirigente europea más cercana a Trump. Ha visitado Washington, siempre ha reivindicado esa cercanía, pero ahora está diciendo: 'En esto no te sigo'. En la práctica, está adoptando una posición similar a la de Sánchez".

El periodista ha añadido que esta situación ha generado incomodidad dentro del propio Gobierno italiano: "Fue bastante llamativo escuchar al ministro de Defensa italiano, incluso visiblemente molesto, criticando a Sánchez y diciendo algo así como: 'Nosotros hacemos lo mismo que él, pero él es el héroe'. En Italia irrita bastante que Sánchez esté teniendo tanto éxito político con esta postura, y no solo entre la izquierda".

Según Cué, el cambio de posición de varios gobiernos europeos responde a una misma percepción: "Está girando todo el mundo porque cada vez más dirigentes ven lo que estamos comentando: que esta guerra no tiene ni pies ni cabeza".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.