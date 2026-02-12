Eduardo Navarrete, sobre distinguir el amor del sexo: "El amor es una cosa y lo que hagas el sábado, otra"

Susi Caramelo aporta distintas miradas y sensibilidades para hablar de amor desde todos los ángulos posibles junto a Eduardo Navarrete, Valeria Vegas, Manuel Jabois y Gotzon Mantuliz.

Tras el reportaje en Los40 Music Awards, Susi Caramelo pone el foco en cómo los cantantes, desde siempre, han utilizado el amor para escribir canciones. Sin embargo, desde el 'boom' del 'Shakirazo', se ha convertido en un género propio. "¿Duele menos el corazón cuando hay dinero?", lanza la pregunta la cómica a Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois, invitados al especial de San Valentín.

"Imagínate que te dejen y no dices nada, es una forma de desahogarte: ¡te fastidia, pero tienes una recompensa!", señala Valeria Vegas, remarcando entre risas: "La mitad de las cosas que escuchamos son una mierda".

Para Jabois, "el rencor es una estupenda fuente artística". Según explica, muchas obras de arte se han creado "desde el enfado y las ganas de vengarse de alguien". "A través de emociones, no exponiéndolo quizás tan cruelmente, o explícitamente, como lo hizo Shakira", asegura. "Fíjate que yo creo que se quedó corta", zanja entre risas Susi.

Sobre distinguir el amor del sexo

"¿Distinguimos, no?", ríe Navarrete. "He tenido que vivir mucho tiempo solo siendo sexo, he sido muy utilizada, manoseada y yo lo aceptaba", confiesa Valeria Vegas, quien reconoce que en ese momento de su vida "hizo mucha antropología social". "La gente muchas veces, cuando dice que va buscando sexo, en realidad va buscando amor. Cuando tienes sexo una vez, quieres una segunda y la quieres por el afecto", comparte la periodista.

"No hay que mezclar las churras con las merinas: puedes amar, el amor, como yo lo concibo, eso es una cosa; y luego lo que hagas el sábado, es otra", concluye el diseñador.

