Una niña envía su carta a Papá Noel con un globo y recibe una sorpresa que jamás esperaría

Lo que les vamos a contar es "la historia de la cartita" de Dayami. Ella es una niña mexicana que tuvo la original idea de mandar una carta a Papá Noel a través de un globo.

Su carta no llegó al polo norte, sino a Arizona, donde paseaba Randy Heiss. "La niña soltó el globo con la esperanza de que alguien lo encontrara. Si lo encuentras no puedes dar la espalda a una oportunidad como esta", cuenta Randy. Y no lo hizo.

Llevó junto a su mujer, personalmente, los regalos a la niña y a su hermana. "Encantado de conocerte", le dijo al verlas. ver esas sonrisas fue el gran regalo para la pareja que hace unos años perdió a su único hijo.