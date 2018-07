Una niña con alopecia vence sus miedos y gana un concurso de pelo en su colegio

Gianessa Wride es una niña de siete años que ha conmovido al mundo con su positividad y su fuerza. La pequeña padece alopecia, una enfermedad que tiene tratamiento a través de un medicamento que permite crecer el pelo. Sin embargo, cuando la niña deja de tomar este medicamento, el pelo vuelve a caer.

Cuando su colegio decidió celebrar el 'día del pelo loco', Gianessa decidió demostrar su valentía participando en el juego como una más. "Yo no quiero que se sienta como una marginada, ni que ella no disfrute como el resto de niños", explicó su madre a The Telegraph.

La joven se colocó en la cabeza unos brillantes que simulaban los dibujos de flores y animales, y el resultado fue sorprendente. Su madre publicó una foto del resultado con el texto: "Ella se ve absolutamente impresionante, ¡la calva es bella!". Finalmente, consiguió ganar el premio del concurso, y vista su sonrisa, es más que merecido.