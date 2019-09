Esta historia es de las que hacen reflexionar, de las que hacen pensar si estamos actuando bien o podemos mejorar algo en la vida. En este caso toca un tema muy sensible: el de los padres. ¿Dices a menudo a tus padres lo que les quieres o eres de los que no lo hace porque lo presupone? Este texto puede hacerte cambiar.

Hace unos años, Natalie Coffey Bunting, una mujer de 41 años que reside en Indianápolis (EEUU), llamó a sus padres para hablar un rato con ellos. Ellos viven en Carolina del Norte, a más de 875 kilómetros de ella. El problema fue que sus padres no le cogieron el teléfono, y ella decidió dejar un mensaje en el contestador diciéndole a su padre lo mucho que le quería.

Hasta aquí la historia parece normal, pero dos años después de esta llamada Natalie se enteró de algo que le partió el corazón. Su padre, Charlie Coffey de 70 años, le confesó en un mensaje de texto que escuchaba varias veces al día el mensaje que le dejó en el contestador y que se le había borrado, así que por favor que le mandara otro.

"He guardado un mensaje de voz tuyo durante dos años. Me llamaste y me dijiste que me querías. Lo suelo escuchar unas 20 veces a la semana. Esta mañana, mientras lo escuchaba, he recibido una llamada y por accidente he borrado el mensaje. Tengo el corazón roto y lo quiero de vuelta en mi teléfono. Por favor, llámame y déjame otro mensaje de 'Sólo quería decirte que te quiero", decía el SMS.

Natalie se dio cuenta en ese momento de lo poco que le decía te quiero a su padre. Tras secarse las lágrimas y tranquilizarse un poco llamó a su padre para decirle que no cogiera la siguiente llamada porque iba a dejarle un mensaje en el contestador.

La mujer compartió este mensaje con sus seguidores de Facebook hace unos años y cada Día del Padre lo vuelve a recordar. La página Love What Matters ha compartido su historia y se ha vuelto completamente viral. La moraleja es sencilla: cuida a tus seres queridos, diles que les quieres, porque nunca sabes cuando no estarán.