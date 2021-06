El streamer Ibai Llanos ha roto con los ya tradicionales vídeos motivacionales para los estudiantes en época de selectividad. Los venía haciendo desde 2018 después de que cientos de jóvenes le pidieran consejos para afrontar los exámenes.

Unos vídeos que se viralizaron tanto el primer año como en 2019 y 2020 y que, aunque no contenían grandes trucos para poder aprobar, sí desprendían un fuerte chute de energía y motivación, tan necesario en estos tiempos donde los adolescentes se juegan su futuro.

El streamer ha explicado a través de Instagram que este año no estaba inspirado para realizar otra de esas grabaciones: "Lamentablemente, después de 3 años, creo que no va a haber vídeo para la selectividad. Bueno, no se me ocurre nada, es que no me sale nada, se me está echando el tiempo encima".

"Si pienso algo alguna noche ahí en la cama, a lo mejor sí, pero, gente, estoy ya haciendo muchas cosas. He hecho ya tres vídeos. Algunos no se acuerdan pero he hecho tres. Si sale mi alma de entrenador del Europa League dirigiendo al Dinamo Zagreb pues a lo mejor hago un speech motivacional. Así que lo único que os puedo decir a los que estáis yendo a la selectividad, que creo que empieza a principios de junio, es suerte, fuerza y suerte. Estudien. ¡Estudien, hijos de puta!", ha señalado Llanos.

A pesar de ello, el streamer ha vuelto a publicar el discurso que ya lanzó en 2019 -su favorito- para que los estudiantes que estos días se enfrentan a exámenes puedan, por lo menos, tener su tradicional charla, aunque sea repetida.

Ese discurso, publicado el 30 de mayo de 2019 obtuvo hasta 100.000 retuits y 200.000 likes en pocas horas. En 2020 repitió esa fórmula y se volvió a enfundar la chaqueta de entrenador para publicar otro vídeo, eso sí, actualizado con las medidas anticovid vigentes en aquel momento.