Gimo, el gato que roba todas las miradas, se hace viral

TIENE MILES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM

Gimo no es un gato cualquiera. Este particular felino se ha convertido en todo un auténtico fenómeno viral en internet con miles de seguidores en instagram. Sus enormes y redondos ojos lo dotan de una particular belleza que no deja indiferente a nadie, por lo que sus dueños han decidido publicar cada día numerosas instantáneas del animal en la red social. Gimo también posee algunas habilidades como ponerse de pie y hacer que desaparezcan sus patas delanteras. Este gato peculiar y divertido ha provocado que todos sientan debilidad por él.