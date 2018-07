La emotiva carta con una bonita sorpresa de una mujer a un camarero después de tratarlo inadecuadamente

Es sabido por todos que trabajar de cara al público, a veces, puede hacerse cuesta arriba. Sobre todo, cuando te ocurren cosas como la del joven camarero de Starbucks, con la reprimenda de una de sus clientas.

La mujer se encontraba en la línea de venta de los coches para pedir un café en la famosa cadena cuando se enfadó y decidió pagarlo con el joven que le servía la bebida. Al irse del establecimiento, la mujer reflexionó sobre su actuación y se sintió arrepentida de su desagradable comportamiento.

Por esto fue que decidió escribirle una nota al camarero con la intención de pedirle disculpas. Así decía la carta que le envió al joven, junto con un billete de 50 dólares:

"Ayer, en tu línea de venta de coches tuvimos un menos que alegre encuentro. No es culpa tuya, estabas sin carrito con el que recoger la basura y no podías coger mi taza vacía. No fui comprensiva y no tuve modales. Necesito disculparme. El pensamiento de dejar un rastro de maldad no es el camino que quiero reflejar. Ni para ti ni para mi. Eres joven, claramente trabajando duro para construirte un futuro y debe ser elogiado. Mantén esa actitud animosa y esperanzadora. Mantén la esperanza, no importa qué clase de gente pase por tu línea de venta. Ciertamente, Dios tiene bendiciones para la tienda. Has enseñado a esta vieja señora sobre la bondad, la compasión y la humildad. ¡Te lo agradezco! Que Dios te bendiga hoy y todos los días".

Cuando recibió la carta, el camarero, orgulloso por el acto que honraba a la señora, decidió fotografiarla y subirla a la red social Reddit. La nota se ha convertido en viral siendo una de las publicaciones más vistas de la semana.