Los usuarios de Twitter vuelven a sacar su lado más divertido, en esta ocasión a raíz del coronavirus. Un vídeo que se ha hecho viral en esta red social ha sido el de una mujer que ha decidido irse de viaje sola después de que su marido no haya querido acompañarla por miedo al coronavirus.

"Era el regalo de cumpleaños de mi marido y se ha rajado, pero yo no me quedo en casa. Le entró miedo porque habíamos contratado dos free tours y llamaron diciendo que los cancelaban. Dijo que si cancelaban los free tours que no iba, así que me voy yo", cuenta la mujer en el divertido vídeo.

Además, usuarios de Twitter también mostraron el poder visionario de Astérix y Obélix. Y es que en un cómic de 2017 ya predijeron el coronavirus. Así lo sacaron a la luz usuarios de esta red social que, asombrados con la predicción, propia de los capítulos de Los Simpson, publicaron capturas de pantalla con una de las aventuras de la saga en la que hacen referencia al nombre del virus que tiene preocupado a medio mundo.

Se trata de las páginas del cómic 'Astérix en Italia' donde los galos se enfrentan a un villano enmascarado que se llamaba Coronavirus. Casualidad o no René Goscinny y Albert Uderzo fueron los encargados de bautizar así a su protagonista, prediciendo lo que pasaría años después.

Además, Aruser@s contó la hilarante guerra abierta en Twitter entre la gripe común y el coronavirus. "No vas a durar ni un puto invierno, payaso", le decía la gripe común al coronavirus. Las cuentas de las dos patologías no han parado de lanzarse mensajes después de que la epidemia por excelencia de nuestro país haya visto peligrar su 'corona' por la aparición del COVID-19.

Entre las imágenes que se han viralizado también se encuentra la de un hombre que lleva puesta una máscara de buceo para 'protegerse' del coronavirus o la de un perro dependiente de una tienda que informa de que no tienen mascarillas, solo "masibon".