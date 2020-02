Desde que el coronavirus se abriera una cuenta en Twitter alcanzando practicamente los 400.000 seguidores, los ataques de la gripe común en su perfil de la red social al COVID-19 han sido continuos.

Con mensajes como "No es por ser prepotente pero yo la tengo más grande", "Hoy en día le dan una corona a cualquiera", o "No vas a durar ni un puto invierno, payaso", la gripe común se ha revelado por la importancia que están dando al nuevo virus.

Sin embargo, el COVID-19 no se ha quedado callado y ha respondido con un "He venido a matar, no a discutir" consciente de que tiene a "la gripe estacional mosqueadísima".

Un enfrentamiento en la que tanto @CoronaVid19 como @Gripe_Comun tiran de ingenio divirtiendo a los internautas y aumentando los seguidores que prefieren tomarse esta pandemia con humor.

