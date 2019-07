Los campamentos ayudan a los niños a ser independientes y tener libertad, por eso son tan populares en verano. Los padres mandan a sus hijos a vivir aventuras con otros compañeros de su edad, pero siempre les queda un atisbo de preocupación, generalmente, es por la comida o la higiene.

Tras la sorpresa de una madre cuando su hijo volvió del campamento con 11 de los 12 calzoncillos limpios, otra madre comparte ahora su experiencia en Twitter sobre los pantalones que ha usado su hija en 15 días de campamento.

Elena González ha compartido en su perfil de Twitter un vídeo donde muestra el único pantalón que su hija se ha puesto durante su campamento de verano. La prenda está descolorida, muy rígida y con algunas manchas.

"Alguien ha vuelto de un campamento de 15 días y adivinad cuántos pantalones ha usado", comenta la madre junto al vídeo.

Los usuarios de la red social no han dudado en contestar con comentarios de lo más ingeniosos. "Creía que los pantalones que se tenían de pie eran un mito. Gracias a este documento gráfico ahora sé que existen", comenta una tuitera. "No quiero saber cómo está la ropa interior" o "¿Seguro que son pantalones y no una escayola?", son otros de los tuits que han reaccionado al pantalón que 'tiene vida'.