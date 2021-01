Filomena ha dejado una ingente cantidad de nieve sobre Aragón; especialmente, sobre su capital. En Zaragoza se esperan espesores de récord en los últimos 100 años. Los vecinos han contado a laSexta que no habían visto nada igual en años. Así, podríamos estar ante la nevada del siglo. Si bien el servicio de tranvía y autobús funciona con normalidad, excepto incidencias puntuales, el alcalde ha pedido no salir de casa si no es imprescindible y se han cerrado los parques.

Porque la previsión es que siga nevando, y mucho. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso rojo por nevadas en la provincia hasta las 00:00 horas. En cuanto a las carreteras, la Dirección General de Tráfico ha informado de que hay al menos cuatro carreteras principales de la provincia afectadas.

Renfe ha suspendido la circulación ferroviaria en la comunidad, tanto de media como larga distancia. No obstante, sigue prestando el servicio de Cercanías entre Miraflores y Casetas. En concreto, se han anulado los recorridos de los trenes entre Teruel y Zaragoza; entre Valencia y Teruel, y el AVE de Zaragoza a Madrid. Según fuentes de Renfe, la operadora está comunicando a los viajeros afectados por mensaje de texto (SMS) y por correo electrónico la suspensión del servicio, dando la opción de devolución íntegra del importe del billete o el cambio para viajar en otra fecha.

En el Bajo Aragón, hay aviso de nivel rojo hasta las 10.00 horas de este domingo y también en la Ribera del Ebro hasta las 6.00 horas del domingo. Existe aviso de nivel naranja en el centro y sur de Huesca, Cinco Villas hasta las 24.00 de este sábado; en la Ibérica zaragozana, Albarracín y Jiloca hasta las 24.00 de hoy; en Gúdar y Maestrazgo hasta las 6.00 horas del día 10; en la Ribera del Ebro entre las 6.00 y las 10.00 horas de este domingo, y en el Bajo Aragón, entre las 10.00 y las 14.00 horas de este domingo.

La situación en carreteras turolenses también va empeorando porque la nieve no cesa. La autovía A-23 está en nivel rojo y es obligatorio el uso de cadenas para turismos y los camiones tienen prohibido circular. El operativo de vialidad invernal desplegado por la Diputación de Teruel este sábado ha incorporado una máquina quitanieve más para reforzar las zonas con mayores problemas causados por las fuertes nevadas, con lo que son 21 equipos los que trabajan en las carreteras de las que se ocupa la institución provincial, según el convenio firmado con el Gobierno de Aragón.