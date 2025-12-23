Ahora

Primera píldora GLP-1

Wegovy, el primer medicamento en formato pastilla contra la obesidad que podría llegar a España

Los detalles Wegovy es un medicamento destinado a personas con obesidad o sobrepeso severo parecido al Ozempic, ya que ambos tienen como principio activo la semaglutida.

Obesidad
En Estados Unidos es ya una realidad, y pronto podría serlo también en España. Las personas con obesidad podrían estar cerca de tratarse con una píldora diaria para perder peso: el Wegovy. Se trata de un medicamento que hasta ahora se suministraba con una inyección semanal, pero recientemente la FDA ha aprobado su formato en pastilla.

Es la primera píldora GLP-1 para la obesidad y su comercialización está prevista en EEUU, a partir de enero de 2026. La empresa detrás del fármaco, Novo Nordisk, ya ha presentado la solicitud a la EMA (European Medicines Agency), que ya ha emitido una valoración positiva, lo que indica avances regulatorios rápidos en la UE.

Una de las cuestiones clave es en qué se diferencia del famosísimo Ozempic. Ambos medicamentos se componen del mismo principio activo, la semaglutida, pero no llevan el mismo nivel de dosis.

Con una dosis menor, el Ozempic, es un tratamiento destinado a personas con diabetes. Por su parte, Wegovy, que tiene una mayor dosis de este principio activo, se utiliza como adelgazante y únicamente para personas con sobrepeso y obesidad severa.

La novedad que atañe el que sea una píldora diaria en lugar de una inyección es que puede hacer que llegue a más personas. Según los endocrinos y especialistas consultados por laSexta, hay pacientes que temen o a los que les da más pereza el pinchazo porque requiere de más cuidados, por lo que este nuevo formato ayudaría a evitar el abandono del tratamiento.

Además, el formato en pastilla podría ahorrar costes para las personas que realmente lo necesitan.

Al igual que ocurre con Ozempic, Wegovy no es una pastilla milagro. Los especialistas insisten en que sin cambios en el estilo de vida, este medicamento no sirve de mucho. Es un complemento a una dieta sana baja en grasas saturadas y el ejercicio físico.

Además, al igual que ocurre con cualquier otro medicamento adelgazante, Wegovy tiene efectos secundarios que van desde las náuseas, vómitos o diarreas, a la pancreatitis o desarrollo de piedras en el estómago, por lo que solo se debe tomar si un médico lo receta.

Por lo tanto, aunque llegue a España, no será accesible para cualquier persona, solo para quienes realmente lo necesiten.

