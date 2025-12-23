Entre regresos a casa y compras de últimas hora: los españoles cuentan las horas para Nochebuena y Navidad

¿Por qué es importante? Los aeropuertos y estaciones se llenan en estos momentos de lágrimas, abrazos, besos y recibimientos con carteles que dan la bienvenida a casa. Momentos que se mezclan con los que aprovechan hasta el último segundo para hacer sus compras.

A horas de Nochebuena, aeropuertos y estaciones se llenan de emotivos reencuentros y regresos a casa. Personas como Alberto, después de dos años en Buenos Aires, y Miren, tras un intercambio en Canadá, regresan a sus hogares enfrentando travesías y contratiempos. Estos momentos permiten reconectar con seres queridos, dejando atrás el estrés diario. Al mismo tiempo, las compras navideñas de última hora provocan carreras contra el reloj, con personas como Isabel apurando para adquirir lo necesario. Aunque las cenas varían, el gasto es una preocupación común, y la carta a Papá Noel se envía apresuradamente, asegurando que todos los regalos estén listos.

A horas para la Nochebuena, los aeropuertos y estaciones se llenan en estos momentos, los más especiales del año, de reencuentros y regresos a casa.

Reencuentros entre lágrimas, abrazos, besos, sustos y recibimientos con carteles que dan la bienvenida a casa. "Vengo de Buenos Aires, llevo ahí trabajando dos años y me lié y me lié y no pude venir hasta ahora", ha contado Alberto desde el aeropuerto de Bilbao.

Esperas eternas en las estaciones y aeropuertos hasta que llega esa persona. Miren lleva cuatro meses de intercambio en Canadá y volver ha sido una auténtica travesía. "He perdido un vuelo, me han perdido la maleta, pero bueno ya está", ha explicado a laSexta.

Abrazos románticos como el de Milagros y Héctor que viven su relación a distancia y siempre con una historia detrás. Edu se pasa el año trabajando en Madrid, Cristóbal vive en Dubái y Camilo lleva un año sin ver a su novia.

Volver a casa por Navidad ayuda a reconectar con las personas que, en la distancia, también son hogar. "Familia y nada más. Nada más. No tenemos más plan que estar con nuestros padres", ha expresado un hombre.

Porque regresar a casa es volver donde nada cambia. Marza solo se ve con su hermano en estas fechas. Son días en los que el reloj va más despacio, se dedica tiempo de calidad y el estrés del día a día se deja a un lado.

Compras navideñas de última hora

Solo quedan unas horas también para las compras navideñas y muchos van "un poco justos". Ya queda poco tiempo para esa gran cena, pero para a algunos "siempre falta alguna cosa".

Muchos como Isabel aprovechan hasta el último segundo para hacer sus compras. "Me había olvidado de comprar tomates, llevo una botella de Pedro Ximénez y luego por aquí llevo jamón", ha contado.

Porque hay hits de Navidad que no pueden faltar en la mesa. Desde los polvorones a los gambones. Y aunque hay otras cenas que son algo más alternativas, en lo que sí coincidimos es en lo que sufre nuestro bolsillo.

"Me he dejado unos 150 más o menos", ha dicho una joven a laSexta. Otra mujer ha afirmado: "La cartera temblando ya este año la cuesta de enero va a ser el Tourmalet". Y como dice Doris, los nervios que se pasan si no encontramos algo: "Cada uno tiene sus tiempos pero a mí me provoca mucho estrés". Porque todos queremos ser buenos anfitriones y con las prisas se puede acabar sin algo fundamental.

Muchos, además, han escrito la carta a Papá Noel un poco tarde y los elfos han tenido que salir apresurados, porque todos los regalos tienen que estar listos debajo del árbol y aunque Judith lo haya pedido en el último momento, los ayudantes de Papá Noel siempre cumplen con su cometido.

