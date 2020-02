Continúa la búsqueda de Wafaa Sabbah, la joven de 19 años desaparecida desde el pasado 14 de noviembre en Carcaixent, tan solo diez días después que Marta Calvo y a sólo 9,5 kilómetros del último rastro de la joven en la localidad de Manuel.

Desde ese día, la joven no ha vuelto a usar el teléfono móvil y no contesta a mensajes ni llamadas. Su familia está desesperada y su madre pide encarecidamente que no se cese en su búsqueda: "Por favor, buscad a mi hija, todavía es joven, estoy destrozada, no sé qué voy a hacer, tengo dos hijos más".

Según informa 'Las Provincias', Wafaa acababa de irse a vivir a la localidad de Carcaixent con un amigo de bastante más edad que ella y aunque algunas hipótesis apuntan a que podría haber desaparecido de manera voluntaria, la familia niega este extremo.

Las primeras hipótesis apuntaban a que la joven, vecina de La Pobla Llarga, desapareció tras salir de casa de una amiga en Carcaixent, una versión que, según informa 'La Vanguardia', choca con la de otra joven que difundió una fotografía de Wafaa asegurando que ésta salió de casa de un hombre y nunca llegó a casa de su amiga.

La denuncia por desaparición fue interpuesta por la madre de la joven el pasado 30 de noviembre a pesar de que la desaparición se produjo dos semanas antes. Además, los investigadores y la Delegación del Gobierno en Valencia niegan que pueda existir una vinculación con el caso de Marta Calvo.