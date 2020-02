Una joven llamada Wafaa, de 19 años, lleva tres semanas desaparecida, sin dar señales de vida ni utilizar el teléfono móvil. Según informa 'Levante-EMV', esta nueva desaparición, calificada de alto riesgo, se produjo solo unos días después de que se le perdiera la pista a Marta Calvo y a tan solo a 9,5 kilómetros del lugar donde quedó el último rastro de ella en la localidad de Manuel.

Además, esta desaparición ha hecho saltar las alarmas al coincidir con los días en los que la Guardia Civil perdió el rastro a Jorge, el principal sospechoso del caso de Marta Calvo, que se ha entregado este miércoles en un cuartel de las autoridades.

A pesar de ello, los mensajes de Whatsapp de Wafaa hacen que se descarte una vinculación (salvo un vuelco en la investigación) con el narcotraficante, ya que la joven envió mensajes a al menos dos amigos el día 14 de noviembre, mientras que al sospechoso se le perdió la pista el día 12 en la localidad valenciana de El Puig, cuando le entregó el coche a un amigo para que lo desguazara.

Además, los investigadores ven poco probable que Jorge se viera envuelto en un nuevo crimen sabiendo que la madre de Marta Calvo tenía conocimiento de que ella estuvo con él la noche en la que desapareció, cuando mandó su ubicación en la casa del sospechoso a las 05:55 horas.

En esta misma línea, el delegado del Gobierno ha descartado prácticamente una conexión. "La hipótesis con la que se trabaja es que no tiene ningún tipo de relación. Se cree que el caso de Carcaixent podría ser una desaparición voluntaria y no creemos que esta persona haya sufrido agresión alguna. No obstante, vamos a comprobarlo", ha señalado.

La desaparición de Wafaa se produjo el día 14 de noviembre en Carcaixent, localidad próxima a Manuel, tras salir de la casa de una amiga. No ha sido hasta esta semana cuando se ha sabido que esta joven estaba en paradero desconocido ya que su madre denunció el pasado sábado, 16 días después.

La razón reside en que la joven no vivía en el domicilio familiar sino a caballo entre dos casas de amigos por lo que la comunicación entre madre e hija no era diaria. De hecho, la mujer preguntó a los compañeros de Wafaa pero no sabían de su paradero. La madre esperó unos días pero finalmente interpuso una denuncia en el cuartel de Carcaixent. El caso ha sido asumido por la Policía Jurídica de Sueca, el mismo equipo que asumió la desaparición de Marta Calvo.