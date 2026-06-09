Vuelven las llamas al hotel IBIS de Málaga: el riesgo de colapso impide extinguir por completo el incendio

El fuego en el hotel se inició hace dos semanas en una de las cocinas. Los vecinos se quejan de que se mantiene el olor a quemado y que, casi todos los días, aparece humo.

Dos semanas después de que un incendio en las cocinas destrozara el edificio, han vuelto las llamas al hotel IBIS de Málaga. Los vecinos han señalado que en este tipo el fuego se ha reactivado hasta en diez ocasiones.

"Los vecinos dicen que ya se han acostumbrado al olor a quemado", expone Cristina Pardo. Una vecina cuenta que "casi todos los días aparece humo". "Según la dirección del viento se nota en la vivienda que sigue oliendo después de dos semanas", cuenta otro vecino, "el riesgo de colapso dicen que está ahí".

Leo Álvarez indica que este sucedo tiene una explicación. "El forjado es de madera y, entonces, piensas que has apagado una madera, pero, por dentro, se mantiene la combustión", explica el periodista. Álvarez cuenta que como hay riesgo de derrumbe "los bomberos no pueden entrar a apagarlo desde cerca para refrescarlo y apagarlo por completo".

Alejandro Márquez, subjefe del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, explica que en su primera intervención se extinguió el fuego en el local comercial que hay en la planta baja. "Una vez que se propagó al hotel, nadie se podía aventurar cuánto más íbamos a estar en el incendio", añade. "El colapso total no creemos que llegue a ocurrir", concluye.

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