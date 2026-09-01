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ya ha ingresado en prisión

Detenido en Málaga el narcotraficante más buscado de Alemania tras cinco años prófugo

Los detalles El fugitivo cambiaba de identidad cada tres meses y de teléfono cada dos semanas para evitar ser localizado. Experto en artes marciales, lideraba una organización que introducía droga en Alemania.

Vehículo de la Policía Local de Málaga. Vehículo de la Policía Local de Málaga.EP

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al que las autoridades alemanas consideraban su narcotraficante más buscado, un fugitivo que llevaba cinco años ocultándose y que cambiaba de identidad cada tres meses para evitar ser localizado. El arrestado ya ha ingresado en prisión.

El detenido, experto en boxeo y artes marciales mixtas, lideraba una organización dedicada a importar grandes cantidades de droga a Alemania, según ha informado este martes la Policía Nacional. Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por tráfico de drogas y organización criminal, además de una requisitoria judicial de las autoridades españolas.

Para mantenerse oculto, cambiaba de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses. Además, se había formado en Turquía en ciberseguridad y contaba con conocimientos para dificultar su localización a través de sistemas operativos, dispositivos y redes sociales.

La investigación comenzó en 2025, cuando los agentes recibieron información sobre su posible presencia en España, país donde había residido anteriormente. La organización que dirigía contaba con un almacén en territorio español desde el que cargaban la droga en camiones con destino a Alemania, atravesando Francia.

Tras varios días de vigilancia y seguimiento por distintas provincias españolas, los agentes localizaron al fugitivo en Málaga. El pasado 24 de agosto confirmaron que viajaba como copiloto en un vehículo junto a su hermano y procedieron a su detención.

La operación se llevó a cabo en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA). Tras pasar a disposición judicial de la Audiencia Nacional, el detenido ingresó en prisión.

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