"Vos sos un acosador": una joven argentina corta el paso a un taxista y le obliga a disculparse por sus comentarios machistas

LA JOVEN LE RECRIMINÓ SU ACTITUD

La joven de Tucumán se plantó con su bicicleta delante del taxi y se negó a moverse hasta que el conductor le pidiese disculpas. "No me voy a mover de acá hasta que te hagas cargo de lo que me dijiste. Sos un acosador", le espeta la joven. El taxista niega los hechos hasta que finalmente le pide perdón por haberla ofendido. Algunos de los peatones grabaron lo ocurrido.