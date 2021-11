Dos meses después de la erupción del Cumbre Vieja no se vislumbra el final del volcán, que sigue dando lugar a imponentes ríos de lava. Pese a que se mueve despacio, la lava, más fluida, está creando nuevas coladas que siguen recorriendo las anteriores, pero amenazan nuevas zonas, nuevas edificaciones y plantaciones que aún no han sido dañadas. La fajana, que sigue creciendo alimentada por tubos lávicos, alcanza ya las 42 hectáreas.

Además, la acumulación de cenizas procedentes del volcán ha provocado el cierre del aeropuerto de La Palma, según ha informado AENA. En estos momentos, los bomberos limpian sin descanso con la ayuda de camiones, con los que recogen el manto gris que cubre una pista impracticable para despegar o aterrizar.

Ahora, las miradas están puestas en el cielo, ya que el próximos lunes podrían llegar de nuevo las lluvias. De ahí, la importancia de intensificar las labores de limpieza y retirar la mayor cantidad de ceniza posible.

El cierre del aeropuerto coincide con un empeoramiento de la calidad del aire en la zona sur de Las Manchas, lo que ha llevado al cierre del acceso por la carretera de Fuencaliente, ha informado el Cabildo de La Palma. Los accesos hacia la costa, donde la calidad del aire es buena, se realizarán a través de las lanchas de la Armada.

En lo referente a los terremotos, han disminuido en los últimos días, aunque siguen sobresaltando a los palmeros de día y de noche. Este sábado se ha producido uno de magnitud 4,6 y, en total, desde esta medianoche se han producido alrededor de 50 temblores, cinco de ellos sentidos por la población.

Mientras, los expertos advierten: no se descarta que puedan producirse otros de mayor magnitud. "La actividad sísmica profunda no decae. Y no solo eso, sino que no podemos descartar que se produzcan terremotos mayores", señala Itahiza Domínguez, sismólogo del IGN.