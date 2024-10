Elon Musk parece que no ha logrado convencer a los inversores y accionistas de Tesla con su 'robotaxi'. Desde la presentación de este vehículo, que funciona sin volante, sin pedales y sin conductor, las acciones de la empresa han caído un 6% y en la calle ya está el debate: ¿Te subirías a este coche?

Hay diversidad, mucha diversidad, de opiniones en España. Porque hay quien se fía... pero también hay quien no. Quien prefiere que haya taxista. Quien todavía no tiene claro que sea el momento de ponerse en manos de un vehículo que no tiene conductor.

En San Francisco, eso sí, llevan operando desde 2018 con una compañía de Google. Sin embargo, todavía no han logrado imponerse al taxi tradicional. "Puede fallar", dice un taxista.

Otro lo ve como algo de película. Algo lejano, y ahí también se posicionan los expertos cuando piensan que la idea de Musk es que estén ya circulando en 2026. "La mayoría de los plazos de Tesla no se han cumplido", cuenta David Villarreal, jefe de 'Diariomotor.com'.