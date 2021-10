Martín no se despega de su máquina de oxígeno. Es la principal secuela que le queda de su COVID persistente después de cuatro meses en la UCI con un pronóstico nada esperanzador.

"Me quedé mirando y me dijeron: 'Martín, tu caso no ha sido grave, ha sido extremadamente grave'", cuenta a laSexta. Cuando pasó a planta, había perdido 32 kilos, no podía comer y tampoco andar.

Después de nueve meses de rehabilitación, Martín ha conseguido recuperarse al 80% de su capacidad. En el vídeo, la fisioterapeuta respiratoria Macarena Segura explica los ejercicios que han llevado a cabo.

Las secuelas que deja el COVID persistente son muy variadas, como dificultad respiratoria, cansancio e incluso a nivel psicológico.

Precisamente investigadores del Vall d'Hebron intentan descubrir si la vacunación consigue remitir los síntomas en estos pacientes. Los que lo han sufrido, lanzan un mensaje de esperanza: "De esto se sale".