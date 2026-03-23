De vivienda pública a producto de fondos buitre: vecinos de varios barrios de Madrid denuncian el negocio que quieren hacer con sus casas

Los detalles Muchas de las casas que el Ayuntamiento de Madrid construyó como vivienda pública fueron vendidas a los pocos años a fondos buitre que ahora quieren echar a sus inquilinos para ofertarlas a un precio muy superior.

A principios de 2010, varios vecinos de Madrid consiguieron viviendas públicas, pero ahora enfrentan el riesgo de ser desalojados, ya que estas propiedades fueron vendidas a fondos buitre. María del Carmen y Fanny, residentes de Carabanchel, han vivido allí por 20 años pagando alquileres asequibles. Sin embargo, en 2013, sus viviendas fueron vendidas a un fondo buitre que incrementó los alquileres de manera abusiva. El fondo adquirió 1.860 casas por 69.000 euros cada una y ahora las vende por 630.000 euros. En Sanchinarro, un caso similar afecta al hijo de Camilo, quien debe abandonar su vivienda o comprarla por más de 500.000 euros. Los alquileres en la zona se han multiplicado, alcanzando precios exorbitantes en medio de una crisis de vivienda.

Lograron conseguir una vivienda pública a principios de 2010. Y, ahora, los vecinos de varios barrios de Madrid podrían ser expulsados de sus casas porque esas mismas viviendas fueron vendidas a fondos buitre que planean hacer negocio con ellas.

Entre ellos, María del Carmen y Fanny. Ellas llevan 20 años viviendo de alquiler en sus casas de Carabanchel. Pagaban entre 550-580 euros al mes por unas viviendas públicas que, en 2011, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella se jactaba de que eran ofrecidas "con unos precios que son, al menos, tres veces inferiores a los de mercado".

Pero en 2013 fueron vendidas a un fondo buitre. "Fidere se ha ido lucrando con subidas de alquileres abusivas", asegura María del Carmen. Un negocio redondo que culmina con su venta a otro fondo. El fondo buitre compró 1.860 casas en 2012 por 69.000 euros cada una en Carabanchel, Arganzuela, Vallecas y Villaverde. Ahora, 14 años después, las vende por 630.000 euros.

La sensación de los vecinos es de que "nos quieren echar de nuestras casas", pero lamentablemente no son los únicos afectados. Parecido caso ocurre en Sanchinarro. Otro fondo buitre ha enviado un burofax a varios vecinos diciéndoles que cuando les venza el alquiler van a vender sus casas.

Es el caso del hijo de Camilo. "Que no te renuevan el contrato y te vas a la calle", afirma. Hace tres meses recibió la notificación de que en junio debe dejar la casa o comprarla, pero le piden más de 500.000 euros por ella: "Esto no vale, son pisos que eran viviendas de protección oficial".

En esa promoción de vivienda, los pocos alquileres que se ofertan son ya de temporada y han sextuplicado su precio desde 2010: de 236 a 434 euros a los 1.600 o 1.800 que alcanzan en este 2026. El resto de casas ya empiezan a ponerse a la venta con precios entorno al medio millón en un momento de crisis de vivienda.

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