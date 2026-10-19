La vista aérea de las graves inundaciones en Oliva que obligan a rescatar vecinos en helicóptero y barcas

Los detalles El desbordamiento del río Girona ha anegado calles y carreteras y dejado a numerosos vecinos aislados en sus viviendas. La Guardia Civil y la UME trabajan contrarreloj para evacuar a los afectados y atender a las personas atrapadas por el agua.

La localidad valenciana de Oliva trata de hacer frente a las inundaciones provocadas por la DANA Adam, que ha dejado calles y carreteras completamente anegadas y a numerosos vecinos atrapados en sus viviendas. Las imágenes captadas desde un helicóptero de la Guardia Civil muestran la magnitud de las inundaciones y las dificultades para acceder a las zonas más afectadas.

Ante la gravedad de la situación, efectivos de la Guardia Civil utilizan embarcaciones para llegar hasta las personas que han quedado aisladas por el agua y facilitar su evacuación. El desbordamiento del río Girona ha agravado las inundaciones en el municipio, donde los servicios de emergencia trabajan contrarreloj para atender a los afectados.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) también se ha desplegado en la zona. Unidades del Tercer Batallón de Intervención, con base en Bétera (Valencia), se han movilizado para colaborar con el resto de los servicios de emergencia en las actuaciones previstas tanto en Oliva como en Pego (Alicante).

Mientras continúan las labores de rescate, el Ayuntamiento de Oliva ha habilitado su centro polivalente para acoger a los vecinos evacuados. La prioridad es llegar hasta quienes permanecen aislados, garantizar su seguridad y atender a las personas que han tenido que abandonar sus hogares por la subida del agua.

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