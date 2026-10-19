Sánchez manda un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por la dana Adam: "La prioridad es proteger vidas"

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, este lunes en el Complejo de la Moncloa.

Los detalles "Un mensaje de solidaridad y de total apoyo a las personas afectadas y también un mensaje de alerta y, por tanto, de máxima precaución, porque la emergencia continúa", ha dicho Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su solidaridad y apoyo a los afectados por la dana Adam, instando a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. Durante un acto en la Moncloa, Sánchez destacó la emergencia en la Comunidad Valenciana y Baleares, pidiendo máxima precaución. La ministra Diana Morant, ausente en el acto para seguir la situación, subrayó la prioridad de proteger vidas. Óscar Puente, ministro de Transportes, señaló el temporal como evidencia de la emergencia climática, criticando a quienes niegan sus consecuencias y no buscan soluciones. La UME está desplegada para colaborar en el rescate de personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este lunes un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por la dana Adam y ha instado a los ciudadanos a seguir todas las indicaciones de los servicios de emergencia.

Sánchez ha hecho esta petición en su intervención en el acto celebrado en el Palacio de la Moncloa para la firma de la declaración sobre el proyecto de real decreto del Estatuto de Estudiante Universitario.

Un acto en el que iba a estar presente la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, pero a que no ha acudido para seguir de cerca la evolución de la situación en la Comunidad Valenciana (donde encabeza la dirección socialista) ante el temporal de lluvias.

A esa situación se ha referido Sánchez al inicio de sus palabras para lanzar un mensaje de solidaridad a todas las personas afectadas por la dana Adam tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares.

"Un mensaje de solidaridad y de total apoyo a las personas afectadas y también un mensaje de alerta y, por tanto, de máxima precaución, porque la emergencia continúa", ha añadido.

Ha pedido a los ciudadanos que se informen a través de los canales oficiales de la situación, de los medios de comunicación "contrastados, evite desplazamientos y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

"La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su perfil de X.

En esta misma línea, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha indicado que "la prioridad es proteger vidas", por lo que ha reclamado "máxima precaución".

"En contacto con los alcaldes y alcaldesas de Gandia, Pego, Piles, Miramar, Real de Gandia y Tavernes para seguir la evolución de la dana Adam. Toda nuestra preocupación está con las personas que están viviendo estas horas con incertidumbre. La prioridad es proteger vidas. Máxima precaución y sigamos, siempre, las indicaciones de las autoridades", ha expuesto la ministra en X.

Igualmente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en la misma red social que lo que está sucediendo en toda la vertiente mediterránea desde hace un mes, de forma casi continua, es" la cara visible de la emergencia climática".

"Otra evidencia que niegan los mismos que ven el sistema de pensiones quebrado, pero no ven las consecuencias del cambio climático, ni están dispuestos a ponerle remedio", ha añadido.

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