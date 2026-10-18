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Preparados ante las alertas: los vecinos de Catarroja mueven sus vehículos a zonas altas por precaución

Los detalles La alerta roja que hay en algunos puntos de la provincia de Valencia ha llevado a los más precavidos de la localidad valenciana a desplazar sus vehículos para que no sean arrastrados por una posible corriente.

Coches aparcados en zonas altas en Catarroja (Valencia)
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Adam lleva dos días golpeando España y dejando inundaciones en varios puntos del país, pero la madrugada de este domingo al lunes todavía existen alertas ante lo que pueda suceder.

Concretamente, en Baleares, Alicante y Valencia hay alertas rojas por unas lluvias que podrían llegar a alcanzar los 200 m2/l en solo 12 horas en algunos puntos de las respectivas provincias.

Por ello, hay municipios que se preparan para lo que pueda pasar. En Catarroja (Valencia), zona cero de la DANA, son muchos los que han movido sus coches a zonas altas para prevenir riesgos.

Una decisión tomada ante el riesgo y la incertidumbre de qué ocurrirá en una zona que ya está castigada por las lluvias.

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