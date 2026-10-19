La Generalitat confina 145 municipios del sur de Valencia y norte de Alicante ante las fuertes lluvias

Los detalles La orden de confinamiento ha entrado en vigor desde el momento de su publicación. El conseller de Emergencias ha defendido que las limitaciones establecidas "son proporcionales a la finalidad perseguida".

La Generalitat Valenciana ha decretado el confinamiento de 145 municipios en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante debido a la DANA Adam, que ha dejado más de 700 litros por metro cuadrado acumulados. De estos, 78 municipios pertenecen a Valencia y 67 a Alicante. La restricción de movilidad incluye no salir de casa, evitar plantas superiores, sótanos y garajes, no usar ascensores y prestar atención a personas vulnerables. La orden, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, se fundamenta en la Ley de protección civil y ha sido firmada por el conseller Juan Carlos Valderrama, destacando la proporcionalidad de las medidas.

La Generalitat Valenciana ha ordenado el confinamiento de 145 municipios del litoral sur de Valencia y del norte de Alicante afectados por la DANA Adam, que ya deja acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado. Del total de municipios confinados, 78 corresponden a la provincia de Valencia y 67 a la de Alicante.

La orden de restricción de movilidad implica, además de no salir de casa, no subirse a plantas superiores, no bajar a sótanos ni garajes, no usar ascensores y prestar especial atención a las personas vulnerables.

En concreto, los 78 municipios del litoral sur de Valencia que tienen un confinamiento absoluto son, por orden alfabético, Ador, Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia, L', Alfarb, Alfauir, Algemesí, Alginet, Almiserà, Almoines, Almussafes, Alqueria de la Comtessa, L', Alzira, Antella, Barx, Bellreguard, Beneixida, Beniarjó, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benimodo, Benimuslem, Benirredrà, Carcaixent, Càrcer, Carlet, Castelló, Castellonet de la Conquesta, Catadau, Corbera, Cotes, Cullera, Daimús, Dos Aguas, Énova, L', Favara, Font d'en Carròs, Fortaleny, Gandia, Gavarda, Guadassuar, Guardamar de la Safor, Llaurí, Llocnou de Sant Jeroni, Llombai, Macastre, Manuel, Massalavés, Miramar, Montroi, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Pinet, Pobla Llarga, Polinyà de Xúquer, Potries, Rafelcofer, Rafelguaraf, Real, Real de Gandia, Riola, Ròtova, Sant Joanet,Senyera, Simat de la Valldigna, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Tavernes de la Valldigna, Tous, Villalonga, Xeraco y Xeresa.

Mientras, los municipios del norte de Alicante confinados son Agres, Alcalalí, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Alqueria d'Asnar, Altea, Atzúbia, Balones, Benasau, Beniarbeig, Beniardà, Beniarrés, Benidoleig, Benigembla, Benifato, Benilloba, Benillup, Benimantell, Benimarfull, Benimassot, Benimeli, Benissa, Benitachell, Bolulla, Calp, Callosa d'en Sarrià, Castell de Castells, Castell de Guadalest, Cocentaina, Confrides, Dénia, Fageca, Famorca, Gaianes, Gata de Gorgos, Gorga, Jávea, Llíber, Lorcha, Millena, Murla, Muro de Alcoy, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, PlanesPoblets, Quatretondeta, Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet y Negrals, Sella, Senija, Tàrbena, Teulada, Tollos, Tormos, Vall d'Alcalà, Vall d'Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, Verger y Xaló.

Publicada en una edición bis del Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), ha entrado en vigor desde el mismo momento de su publicación y tiene su base legal en la Ley del sistema nacional de protección civil y en la Ley de la Generalitat de protección civil y gestión de emergencias, que faculta para la adopción de estas medidas.

La orden, que ha sido firmada por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, subraya que las limitaciones establecidas "son proporcionales a la finalidad perseguida, son menos perjudiciales para los derechos de terceros y no se prolongan especialmente en el tiempo".

Además, el texto recuerda que, desde el domingo, las provincias de Valencia y Alicante se están viendo afectadas por un intenso episodio de lluvias que está obligando a adoptar medidas complementarias temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana.

En las zonas afectadas por las lluvias se están emitiendo de manera repetida mensajes a la población en los que se insta a no circular y evitar desplazamientos; a permanecer en las viviendas; a no cruzar zonas inundables; alejarse de ríos, barrancos y cauces; subir a plantas superiores; no bajar a sótanos ni a garajes; no usar ascensores, y prestar especial atención a las personas vulnerables.

Sin embargo, según la orden, la evolución de la emergencia "obliga a reforzar, con carácter inmediato, por razones de seguridad de las personas y de las necesidades operativas de los servicios de respuesta, el confinamiento y la restricción absoluta de la movilidad de numerosos municipios".

Por ello, se ordena "mantener, prolongar e incrementar las medidas adoptadas de confinamiento y, en consecuencia, de restricción de la movilidad" en un total de 145 municipios. Estas medidas no se aplicarán a los servicios esenciales y, durante su vigencia, la dirección del Plan de Emergencias podrá ampliar, suprimir o modificar las medidas acordadas en función de cómo evolucionen las lluvias.

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