Desde los tejados y en helicóptero: evacúan uno a uno a los vecinos atrapados en Oliva por la DANA Adam

Los detalles Las lluvias torrenciales han dejado alrededor de 200 personas aisladas en casas de campo y chalés. Con más de 400 litros por metro cuadrado acumulados, el municipio valenciano vive una carrera contrarreloj para poner a salvo a los afectados.

Las inundaciones en Oliva (Valencia) por la DANA Adam han dejado a calles y viviendas aisladas, obligando a evacuar a los vecinos por los tejados con helicópteros de los bomberos de la Generalitat Valenciana. Desde el lunes por la mañana, varias aeronaves trabajan intensamente para rescatar a unas 200 personas atrapadas en zonas rurales y chalés. La Guardia Civil ha desplegado 40 patrullas y un puesto de mando avanzado para coordinar las operaciones de emergencia. Las intensas lluvias han acumulado más de 400 litros por metro cuadrado, forzando el confinamiento de la población y el uso de medios aéreos y embarcaciones para los rescates. El Ayuntamiento de Oliva ha habilitado el centro polivalente municipal para acoger a los evacuados.

Después de horas escuchando el estruendo de una lluvia que no daba tregua, Oliva (Valencia) ha cambiado un ruido por otro. El agua sigue anegando calles, caminos y viviendas, pero ahora el sonido de los helicópteros se ha convertido en la banda sonora de una localidad que intenta salir del aislamiento al que la han condenado las inundaciones de la DANA Adam.

Desde sus casas, muchos vecinos esperan la llegada de los equipos de emergencia. Algunos han quedado completamente rodeados por el agua, sin posibilidad de salir por puertas o caminos, y aguardan en las plantas superiores o en los tejados a que los bomberos de la Generalitat Valenciana puedan llegar hasta ellos. En algunos casos, el helicóptero es la única vía de escape.

Desde primera hora de este lunes, varias aeronaves trabajan en el término municipal de Oliva para evacuar a personas atrapadas en viviendas de zonas rurales, casas de campo y chalés. Según las primeras estimaciones, alrededor de 200 personas se encuentran en esta situación. La Guardia Civil ha desplegado unas 40 patrullas en el dispositivo de emergencia y ha instalado un puesto de mando avanzado para coordinar las actuaciones.

Las operaciones se suceden a lo largo de la jornada. Los helicópteros se aproximan a las viviendas afectadas, evacúan a sus ocupantes y los trasladan a zonas seguras antes de regresar para continuar con los rescates. Cada intervención permite llegar hasta nuevos vecinos que siguen esperando ayuda, mientras los equipos de emergencia tratan de alcanzar todos los puntos afectados.

La magnitud de las inundaciones impide el acceso por carretera a numerosos puntos del municipio. Allí donde no pueden llegar los vehículos de emergencia, los rescates deben realizarse por vía aérea o mediante embarcaciones. Solo los equipos terrestres con vehículos especialmente preparados para atravesar zonas inundadas pueden acceder a determinados lugares.

El Ayuntamiento de Oliva ha puesto a disposición de los afectados el centro polivalente municipal, donde está previsto acoger a las personas evacuadas. Uno de los helicópteros se ha desplazado también hasta el camping Eurocamping, donde alrededor de 30 personas permanecen atrapadas a causa de las inundaciones.

La situación es especialmente preocupante por la cantidad de lluvia acumulada en las últimas horas. En Oliva se han registrado más de 400 litros por metro cuadrado desde la pasada medianoche, concentrados en buena parte en un intervalo de tiempo muy reducido. Ante la gravedad del episodio, se ha ordenado el confinamiento de la población y se ha pedido a los vecinos que, siempre que sea posible, permanezcan en las plantas superiores de sus viviendas y eviten desplazarse por las zonas inundadas.

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