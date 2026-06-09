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Sigue la visita del papa León XIV a España

de Madrid a Barcelona

Aplausos y protestas en el primer día del papa en Barcelona: un estreno con el catalán, gestos a los jóvenes y alguna sorpresa

¿Por qué es importante? El pontífice ha sorprendido a los fieles desde el balcón del Palacio Episcopal, pero su llegada a Barcelona no ha gustado a todos, a pocos metros las entidades laicas han protestado por el gasto de dinero público en el recibimiento del pontífice.

Aplausos y protestas en el primer día del papa en Barcelona: un estreno con el catalán, gestos a los jóvenes y alguna sorpresa
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El papa León XIV ha dejado este martes, el cuarto día de su visita a España, Madrid y ha llegado a Barcelona, donde el gran escenario de la jornada ha sido el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde unas 40.000 personas le han recibido para una vigilia de oración cantando el himno de la visita apostólica, 'Alzad la mirada', en catalán.

León XIV ha vuelto a dejar algunas anécdotas, como el gesto de moda entre los jóvenes, el 'six seven', y repartiendo besos entre los más pequeños. Pero quizás lo más sonado ha sido algo que, según ha confirmado el Vaticano a laSexta, ocurrió este lunes en el estadio Santiago Bernabéu. El pontífice se reunió en privado con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Este martes a media mañana ha viajado a Barcelona dentro de la cabina de un avión de Iberia escoltado por varios cazas F-18 del ejército del Aire. El papa ha podido conversar con los pilotos en pleno vuelo.

El avión de Iberia en el que ha viajado el papa León XIV desde Madrid a Barcelona. El avión de Iberia en el que ha viajado el papa León XIV desde Madrid a Barcelona. EFE/Iberia

Ya en tierra, León XIV ha acudido a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia en Barcelona, donde ha pronunciado estas palabras: "Que esta ciudad y esta región son un lugar amplio y abierto a la fraternidad cristiana". Así, el pontífice ha llama a Cataluña "región". Nada más tocar tierra en la Ciudad Condal ha sido recibido por todo lo alto.

En Barcelona, el papa se ha dado un baño de masas que ha contrastado con varias protestas que durante este martes se han visto en las calles. Entre vítores y aplausos, el papa llegó a la Catedral de Barcelona mientras los congregados gritaban: "Se nota se siente el papa está presente". Subidos a las vallas, desde los balcones y con el móvil en mano esperaban los fieles para inmortalizar ese momento tan esperado. "Estoy desde las seis de la mañana sentada sufriendo", ha contado una de ellas.

En su primera homilía, León XIV se ha estrenado con el catalán. El pontífice ha sorprendido también a los fieles desde el balcón del Palacio Episcopal, aunque con algún que otro problema con el micrófono. Pero la llegada del papa a Barcelona no ha gustado a todos. A pocos metros del Palacio Episcopal, las entidades laicas han protestado por el gasto de dinero público en el recibimiento del pontífice para un colectivo, han dicho, cada vez con menos apoyo.

"Un 50% de la población ya se declara no religiosa [...] Nueve de cada diez parejas se casan por lo civil en Cataluña", ha destacado Hungría Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Rechazan, además, las palabras del papa en contra del aborto y la eutanasia. "¿Quién es él para decirnos a las mujeres qué hacer con nuestro cuerpo? Una ley que nos costó a las mujeres muchísimo conseguir", ha remarcado una mujer.

Con mitras de papel y pidiendo más recursos para el sistema educativo, los profesores catalanes en huelga también han aprovechado la visita papal como altavoz. Contraste de aplausos y protestas en el primer día del Papa en Barcelona

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