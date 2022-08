El incendio forestal declarado a primera hora de la tarde de este miércoles en Verín (Ourense), con al menos 10 focos identificados y 470 hectáreas arrasadas, ha provocado desalojos y confinamientos de algunos vecinos, cortes en la A-52 y la N-525 (ya reabiertas al tráfico), y daños materiales de poca entidad en la fábrica de Auga de Sousas.

El alcalde del municipio, Gerardo Seoane, habla de una "intencionalidad estratégica" de este fuego que, según los últimos datos ofrecidos por la Xunta a través de Twitter, se ha extendido al ayuntamiento vecino de Vilardevós.

Según ha descrito el alcalde, los focos detectados desde primera hora de la tarde dibujan una línea "de sur a norte de 10 o 15 kilómetros". Comenzó en la zona de Cabreiroá y fue subiendo hacia el norte, hasta aproximarse a algunos núcleos como Vilela, Caldeliñas y A Rasela.

Aunque en un primer momento se hablaba de dos hectáreas de superficie afectadas, las últimas estimaciones de la Xunta en la noche de este miércoles ya apuntan a 470. De hecho, si bien en un primer momento se había activado la 'situación 2' por la cercanía de las llamas al núcleo de O Polvorín, ahora mismo esta medida se ha ampliado a todo el perímetro del incendio.

Además, el regidor ha confirmado que se han producido desalojos en algunas viviendas unifamiliares de extrarradio. Las primeras, en el entorno de Abedes, aunque ya han podido volver todos a sus domicilios por el rápido control en esa zona. También ha habido que confinar personas en sus casas para evitar que inhalasen humo.

De cara a la noche, Seoane confía, aunque con "cautela total", en que la situación no se complique: "Pienso que hay muchos medios y a la población no le va a afectar. Aquí está trabajando todo el mundo muy bien desde el primer momento". En esta línea, el conselleiro do Medio Rural ha detallado que, además de la Guardia Civil y Protección Civil, se han sumado al operativo medios portugueses.

La Xunta pide colaboración para esclarecer la autoría

El conselleiro de Medio Rural, José González, ha apelado a la colaboración ciudadana para dar con el autor o autores del incendio forestal registrado en Verín. "Los primeros focos se produjeron cerca de Verín para que lleváramos allí todos los medios como siempre hacemos para proteger aldeas y personas; a partir de ahí, hubo otros dos, en una zona forestal, que están dando muchos problemas", ha explicado el conselleiro.

Así, ha apelado a la "concienciación y a la ciudadanía" para que faciliten cualquier información que "pueda contribuir a, de una vez, detener a estos desalmados". En la actualidad, la investigación está abierta aunque los expertos están analizando imágenes donde se podía ver cómo iban produciéndose nuevos focos, lo que acreditaría su intencionalidad.