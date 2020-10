El virólogo y director del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes, ha dicho que no se puede descartar un confinamiento domiciliario si los datos de contagios no mejoran en España, aunque se ha mostrado partidario de reabrir bares y restaurantes.

En una entrevista en RAC-1, Enjuanes ha calificado de "extraordinariamente fuerte" la medida adoptada por Cataluña hace diez días de cerrar bares y restaurantes, aunque ha dicho que está convencido de que habrá que alargar las medidas restrictivas más de un mes.

"Un confinamiento de 15 días o un mes no creo que sea suficiente para hacer bajar los números de manera significativa y que no vuelvan a remontar enseguida", ha opinado el virólogo, que no ha descartado "el confinamiento domiciliario si la cosa no se soluciona en un plazo de tiempo razonable".

Sobre el cierre de bares y restaurantes ha opinado que "quizás en Cataluña es una medida extraordinariamente fuerte. Siempre es bueno dejar un pequeño nivel de actividad tomando precauciones: tener un restaurante abierto hasta horas prudentes, con poca gente y buena ventilación, mantendría un equilibrio".

"Probablemente esta Navidad el virus aún no se habrá atenuado suficiente. Ahora, con los espacios cerrados, si no mantenemos una disciplina extraordinaria, viene una época muy dura. La bajada de las temperaturas y estar en espacios más cerrados es mal asunto para los virus", ha advertido.

Según Enjuanes, "la pena ha sido que después de la primera ola, se hizo una apertura excesivamente rápida. También ha habido mutaciones del virus que han facilitado su diseminación".

El científico cree que "se consolidarán antes los tratamientos terapéuticos antivirales que las vacunas, que hay que asegurarse de que son seguras. Hasta el segundo trimestre del año que viene yo no creo que estén listas masivamente".

"De momento -ha concluido-, actos multitudinarios no los recomiendo en absoluto. Me llevo las manos a la cabeza de determinados actos. Actos hechos con la cabeza sí, pero no tenemos ninguna necesidad de ir al fútbol". interterritorial del virus.