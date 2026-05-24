Muere una mujer arrollada por un coche tras invadir la acera en Sanxenxo, Pontevedra: hay dos heridas

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Los detalles La mujer fallecida tenía 37 años y llevaba una niña en brazos, que presenta heridas en la cabeza, sin gravedad, según las mismas fuentes.

Una mujer de 37 años ha fallecido tras ser atropellada por un vehículo que invadió la acera en Sanxenxo, Pontevedra, según informan fuentes municipales. El accidente ocurrió en la zona de Áreas, cerca del restaurante A Postiña, donde el coche arrolló a tres personas. La víctima, que inicialmente estaba en estado grave, llevaba una niña en brazos que sufrió heridas leves en la cabeza. Otra mujer sufrió una crisis de ansiedad en el lugar. Bomberos y Policía Local acudieron al lugar, cortando el tráfico. La Guardia Civil investiga el suceso, en el que estuvieron implicados dos coches.

Una mujer de 37 años ha muerto atropellada este domingo en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que ha invadido la acera, informan fuentes municipales.

El accidente se ha producido en la zona de Áreas, a la altura del restaurante A Postiña, lugar en el que este coche ha atropellado a tres personas.

La mujer fallecida, que en un principio estaba en estado grave, tenía 37 años y llevaba una niña en brazos, que presenta heridas en la cabeza, sin gravedad, según las mismas fuentes.

Una tercera mujer sufrió una crisis de ansiedad en el lugar de los hechos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

En base a los primeros detalles que han trascendido, en el suceso se han visto implicados dos coches, siendo uno de ellos el responsable del atropello. Agentes de la Guardia Civil tratan de esclarecer lo sucedido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido