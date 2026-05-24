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En la zona de Áreas

Muere una mujer arrollada por un coche tras invadir la acera en Sanxenxo, Pontevedra: hay dos heridas

Los detalles La mujer fallecida tenía 37 años y llevaba una niña en brazos, que presenta heridas en la cabeza, sin gravedad, según las mismas fuentes.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. Europa Press
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Una mujer de 37 años ha muerto atropellada este domingo en Sanxenxo (Pontevedra) por un vehículo que ha invadido la acera, informan fuentes municipales.

El accidente se ha producido en la zona de Áreas, a la altura del restaurante A Postiña, lugar en el que este coche ha atropellado a tres personas.

La mujer fallecida, que en un principio estaba en estado grave, tenía 37 años y llevaba una niña en brazos, que presenta heridas en la cabeza, sin gravedad, según las mismas fuentes.

Una tercera mujer sufrió una crisis de ansiedad en el lugar de los hechos. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Sanxenxo y de la Policía Local, que ha cortado el tráfico.

En base a los primeros detalles que han trascendido, en el suceso se han visto implicados dos coches, siendo uno de ellos el responsable del atropello. Agentes de la Guardia Civil tratan de esclarecer lo sucedido.

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