La noche en la que se produjo el presunto abuso sexual en la casa de Gran Hermano había más de una persona viendo en directo lo que pasaba. Según ha explicado el equipo del programa en varias entrevistas, trabajan en turnos de ocho horas y siempre hay un mínimo de cuatro trabajadores por turno, además de la persona que cada noche está al mando del programa.

Aquel día ninguno intervino de forma inmediata para parar lo que estaba sucediendo, pudiendo haber cometido así un delito. El abogado Juan José Pindado, explica que "podrían haber incurrido en un delito que consiste en la omisión del deber de impedir un delito o de promover que se persiga". Apunta, además, que "la pena sería de seis a 24 meses de multa".

Podrían alegar que no lo vieron, pero sí lo hicieron los espectadores, que se quejaron al Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Esto propició que el Instituto de la Mujer lanzase un comunicado el 10 de noviembre de 2017.

En él "condena tajantemente cualquier forma de agresión hacia las mujeres y recuerda que las relaciones sexuales solo son plenamente consentidas si hay una aceptación explicita por ambas partes".

Además pone el foco en productoras y televisiones por "la gran responsabilidad que implica normalizar, frivolizar o tolerar actitudes que suponen un atentado contra la dignidad o la integridad de las mujeres". También habla de lo inadmisible de alentar estos contextos en aras de incrementar los índices de audiencia.

Gran Hermano quiso silenciar el presunto abuso

Poco a poco se van conociendo más detalles de lo que ocurrió esa noche en el programa de encierro y es que según informa 'El Confidencial', lo primero que hicieron los responsables del espacio fue pedirle a Carlota, la víctima, que no dijera nada.

"Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí", le dijo el 'súper' tras enseñarle el vídeo de lo ocurrido, según se desprende de las diligencias del caso.

El caso se remonta a noviembre de 2017 cuando el programa organizó una fiesta con alcohol para los concursantes. Carlota, la víctima, tras beber varios chupitos se dirigió a la habitación acompañada de José María, un joven con el que había iniciado una relación en el concurso.

Según la diligencias del caso, Carlota pudo haber sufrido abusos en ese momento. Ella relata que "tiene laguna mentales": "Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. (A la mañana siguiente) Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta".

A pesar de no acordarse de la situación, los responsables del concurso le mostraron las imágenes grabadas más tarde. Unas imágenes que mostraban cómo Carlota intentaba parar a José María diciéndole "no puedo" y haciendo gestos de desaprobación.

"Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia. Es que incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", explica la víctima.

Ella denuncia la irresponsabilidad de la organización a la hora de mostrarle esas duras escenas y también que esperasen a la mañana siguiente para emprender acciones: "Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Me pusieron el vídeo sin avisarme de lo que estaba a punto de ver".

"¿Pero esto qué es?", la reacción de Carlota al ver el vídeo

Cuenta 'El Confidencial' que la joven al ver el vídeo aseguró "¿Pero esto qué es?" con cara te temor y pidió que las imágenes se quitaran, algo que el programa no hizo. Ella, con gran nerviosismo, pidió que le diesen algo para calmarse y se dirige a la puerta del confesionario para salir.

"Ábreme la puerta, por favor", pidió Carlota, a lo que el 'súper' le respondió: "No, todavía no, Carlota. Espera un segundo por favor". Ante la negativa de los responsables, la joven espetó llorando y tapándose la cara: "¿A qué tengo que esperar? Bastante mierda tengo en la cabeza con lo que acabo de ver. Me tienes que asegurar que esto no va a salir, porque evidentemente voy a hablar de esto".

"Este tema, por el bien de ambos, no debe salir de aquí"

Precisamente, en ese momento, fue cuando el súper, le pidió discreción: "Por favor, Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí. La organización ha tomado la decisión por José María y por ti pero esto no puede extenderse a la casa".