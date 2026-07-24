De negligencias humanas a accidentes fortuitos: las causas que han podido originar los últimos incendios

Los detalles En cada uno de los incendios siempre existe una chispa que lo prende todo. Aunque todavía se están investigando las causas, detrás puede haber un accidente o una imprudencia.

Aunque todavía se están investigando las causas que han provocado los últimos incendios en España, hay pistas que pueden ayudan a entender cómo se originaron los últimos fuegos.

En Burgohondo, Ávila, todo apunta a que el incendio fue provocado accidentalmente por el uso de maquinaria rural. Por su parte, en Almorox, Toledo, las primeras hipótesis sitúan el origen en el entorno de la urbanización El Romillo, y sospechan de negligencias humanas. En Villa del Prado, en la Comunidad de Madrid, no descartan que el origen sea intencionado.

Y del que sí conocemos ya las causas es del incendio de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid. Un equipo de laSexta grabó cómo el fuego se desató de forma accidental tras incendiarse ese coche en la autovía M-501. Las intensas rachas propagaron las llamas de inmediato hacia el entorno natural, obligando a confinar el municipio y desalojar residencias.

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