Vegas Altas, este será el nombre de la fusión entre las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz. Ambas se fusionarán en este nuevo pueblo en 2027. No obstante, el nombre todavía tiene que ser aprobado por el pleno de los dos ayuntamientos.

Aunque parece ser del agrado de los vecinos no como las anteriores opciones: Mestas del Guadiana o Concordia del Guadiana. No solo no gustaron, sino que los alcaldes de ambos pueblos tuvieron que salir escoltados de las dependencias municipales por la policía tras dar a conocer esta propuesta de nombres. En este vídeo pueden ver el descontento que generó entre los vecinos: "Anda ya y que les zurzan", decía una mujer enfadada.

Próximos pasos

Tras votar y aprobar el nombre, tendrán que crear una nueva bandera y un escudo. Además, deben hacer un nuevo Ayuntamiento unificando las alcaldías. Los actuales alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena tendrán que dejar sus cargos en 2026 y en las elecciones municipales de 2027 tendrán que elegir al primer alcalde de la unificación.

También perderán concejales, y es que si juntos suman 42, tendrán que quedarse con 25. Se reducirán del mismo modo el número de funcionarios del Ayuntamiento, para lo que se plantean prejubilaciones.