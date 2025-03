Los vecinos de A Pobra (A Coruña), en pie de guerra contra la apertura de la celulosa de Altri

Centenares de personas y de embarcaciones se han concentrado este sábado en el municipio coruñés de A Pobra contra el proyecto que la pastera lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y contra la Mina de Touro.

Convocados por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (Pdra), los manifestantes han comenzado minutos después de las 12.30 horas de la estación de autobuses de la localidad.

Antes de comenzar la marcha, la presidenta de la asociación vecinal Ulloa Viva, Pilar Naveira, ha afirmado que aunque "es más que probable que el proyecto tenga licencia administrativa, lo que es 100% seguro es que no tiene licencia social".

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (Pdra), Xaquin Rubido, ha pedido la dimisión del conselleiro do Mar, Alfonso Villares; de la conselleria de Medio Ambiente e Cambio Climático, Angeles Vázquez; y de la conselleria de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. "Pensamos que la Xunta tiene que cambiar de rumbo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es el responsable", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido al presidente de la Xunta que "rectifique" y "escuche a la inmensa marea que dice Altri no, Galicia sí". "Debe escuchar el clamor social que hay en Galicia en contra de la celulosa", ha agregado, y le ha pedido que responda que, "si Altri es tan buena, ¿por qué no la quieren en Portugal?".

Asimismo, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha denunciado la "gran mentira" de la planta y del PPdeG y ha asegurado que el proyecto "no es sostenible para Galicia". "No encaja en nuestro modelo productivo, en el futuro que queremos para Galicia", ha señalado. También ha recalcado que es "una gran mentira" porque, aunque al principio este proyecto se planteó como "algo sostenible", descubrieron que no era así. "Al final supimos que es una gran macrocelulosa", ha lamentado. Besteiro ha criticado que el PPdeG "hizo de verdadero agente comercial de este proyecto" y "no veló" por los intereses de los gallegos.