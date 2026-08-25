Los vecinos del Albaicín estallan por las pintadas de los turistas: "Todos los días me encuentro a alguien y tengo que llamarle la atención"

Una turista ha sido multada por hacer pintadas en el Albaicín, una moda que se propaga en las redes y que acarrea sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros al ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La publicación de una joven en redes sociales ha desatado la polémica. En ella, se le ve haciendo una pintada en una pared del Albaicín, en Granada, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Policía ya está investigando esta infracción, última de una moda que se ha propagado en las redes sociales donde los turistas escriben todo tipo de frases en este barrio a los pies de la Alhambra, destrozando sus paredes.

Aunque la Policía vigila la zona y los servicios de limpieza se encargan de eliminar las pintadas, no lo hacen lo suficientemente rápido y los vecinos ya están hartos.

"Todos los días me encuentro a alguien pintando en la calle y tengo que llamarle la atención", comenta una de ellas, mientras que otro aconseja que, en lugar de escribir esas frases a la chica que les gusta, "que se lo digan".

La moda, señalan los turistas, es la de dejar una firma en el Albaicín, grabarse y subirlo a las redes sociales, un acto que supone una infracción muy grave que puede acarrear hasta 3.000 euros de multa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.