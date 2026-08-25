Un grupo ultra patrulla el barrio de la Malva-rosa (Valencia): están vinculados a España 2000

Este grupo defiende que patrullan la zona con el objetivo de evitar "robos, agresiones o violaciones". Además, indican que colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía conoce su existencia.

Un grupo de personas patrulla el barrio de la Malva-Rosa, en Valencia. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, uno de los miembros de este grupo expone que sus patrullajes se hacen con el objetivo de "evitar robos, agresiones o violaciones", velando por la seguridad de los vecinos.

Señalan, además, que colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como voluntarios. "Van como garantes de la seguridad, pero, debajo de ese uniforme, está España 2000 y el odio al migrante", expone Marina Valdés.

José Luis Torá destaca la vinculación con ese partido político ultra, "cuyo presidente es José Luis Roberto". "Es conocido por autodenominarse, sin tapujos, fascista", añade el periodista. Además, también fue presidente de la Asociación Nacional de Lugares de Alterne del año 2000 al 2011.

El periodista indica que la policía conoce la existencia de este grupo. "Nos dicen desde la Delegación del Gobierno que hay tres personas identificadas, pero que no tienen constancia de estas salidas a la calle a patrullar", expone Torá.

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