Así ha cambiado la vuelta al colegio: de los pesados libros y el material heredado a las tablets y las compras por moda

Los detalles Se acerca septiembre y, antes de volver a las clases, empieza la temporada de compras de material, pero no de libros. Las pesadas mochilas de antaño se aligeran con el uso de tablets y ordenadores.

El regreso a clases ha cambiado drásticamente desde aquellos días en que las mochilas pesaban por los libros. Hoy, con tablets y contenidos en la nube, la carga física ha disminuido, pero la "cuesta de septiembre" sigue presente para los padres. Además de uniformes y libros, ahora el material escolar incluye dispositivos tecnológicos como ordenadores y tablets, esenciales en la educación digital de 2026. Antes, el material duraba más y se heredaba entre familiares, pero en la actualidad, la obsolescencia es rápida. En definitiva, hemos pasado de una época de sencillez a una más tecnológica, reflejando cómo hemos cambiado.

Más de uno echamos la vista atrás recordando nuestras 'vueltas al cole' y casi lo primero que nos viene a la cabeza es cómo nos dolía la espalda por el peso de aquellas mochilas. Ahora, las tablets y los contenidos colgados en la nube lo han solucionado. Y esta no es la única diferencia.

Prepárense para un viaje en el que seguro muchos acabaremos diciendo aquello de "cómo hemos cambiado". Porque conceptos como "cuesta de septiembre" y "vuelta al cole" siguen acompañando a los padres cada vez que se acaba el verano.

Como siempre, hay que comprar "que si el uniforme, los libros, los lápices... es una barbaridad". Pero hasta aquí lo que los adultos conocemos. Porque ahora, para poder volver a las clases, no solo hay que comprar material escolar, hay que sumarle todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Sobre todo: ordenadores y tablets.

En pleno 2026, la digitalización es fundamental en las aulas y, por ello, ya no se preparan igual las mochilas cada mañana. Según nos cuentan los padres, "antes metíamos menos, tres cosas contadas", aunque los libros eran muy pesados.

También, eran otros tiempos, donde el material no quedaba obsoleto tan pronto como hoy en día. Todo duraba más y "heredábamos" las cosas de los hermanos mayores o hasta de primos y vecinos.

En resumen, hemos dejado atrás una época más marcada por la sencillez y en la que se compraba según la necesidad. Así que, en resumen: "¡Ay cómo hemos cambiado!".

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