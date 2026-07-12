Los vecinos afectados por el incendio de Los Gallardos, entre la alegría de volver a casa y la "impotencia" de todo lo devastado

Los detalles Entre este sábado y domingo, los habitantes de las localidades afectadas desalojados han regresado (o están en ello) a sus casas y han podido comprobar con sus ojos los destrozos causados por las llamas.

Este domingo trae buenas noticias para los afectados por el incendio de Los Gallardos, ya que las 1.000 personas que seguían desalojadas pueden regresar a sus hogares tras cuatro días de incertidumbre. Algunos, como Antonio, ya han pasado la noche en casa, aunque su entorno está calcinado. Gabriel, vecino de Almocáizar, describe la situación como desoladora, ya que aunque las casas se salvaron, el paisaje está devastado. Hasta este domingo, muchos no habían visto el daño con sus propios ojos. Los 600 vecinos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y Los Gallardos pudieron regresar el sábado, sumándose ahora los 1.000 restantes.

Este domingo es día de buenas noticias para los afectados por el incendio de Los Gallardos. Las 1.000 personas que quedaban todavía desalojadas ya pueden volver a sus casas después de cuatro días de larga incertidumbre

Algunos otros, como Antonio, ya han podido disfrutar en casa de la noche. En su caso, su domicilio está en el núcleo de Almocáizar, muy próximo a la zona donde se inicio el incendio: "Aquí estaban las llamas cuando nos hacen salir de casa, todo eso, tiro ahí para arriba". Su casa se ha librado de las llamas, pero su entorno está completamente calcinado: "Mi casa se ha librado por metros y por ahí detrás también estaba el fuego".

Vuelven a casa, es una buena noticia, pero la angustia de ver cómo ha quedado su pueblo no se la quita nadie. Así lo describe Gabriel, en Almocáizar: "Desolador, todo quemado, da gracias que no ha llegado a las casas".

Porque hasta este domingo no habían podido verlo con sus propios ojos y asimilar la magnitud de lo ocurrido: "Mucha impotencia de verlo todo como estaba".

Son parte de los 600 vecinos de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y Los Gallardos que sí pudieron volver el sábado por la noche a sus casas. A ellos se suman los casi 1.000 vecinos de otros municipios que han pasado su segunda noche fuera de casa y que este domingo han recibido su buena noticia a pesar de tener que contemplar el nuevo entorno en el que vivirán.

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