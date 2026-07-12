"Sin nuestro perro no nos vamos a ir": la agónica espera de los desalojados por el incendio en Los Gallardos

Los detalles Tras días y días fuera de sus casas, los vecinos pueden volver a sus casas y dejar atrás la inquietud y la incertidumbre. En su pensamiento, sus animales. "Estoy que no duermo, muy preocupado por ellos", dice un joven.

Los vecinos evacuados por el incendio en Los Gallardos ya pueden regresar a sus hogares, gracias a la evolución positiva del fuego, que está "perimetrado" y "estabilizado", según Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. La vuelta se realizará de manera escalonada, aliviando la preocupación de los residentes. Francisco, un vecino, expresó su tranquilidad al saber que el fuego no alcanzó el pueblo. Sin embargo, muchos han estado preocupados por sus mascotas y han dejado agua y comida para los animales perdidos. Tras días de incertidumbre, la espera ha concluido y los afectados podrán retomar sus vidas.

Los vecinos desalojados por el incendio en Los Gallardos ya pueden volver a sus casas. Ya pueden regresar a sus domicilios. Dormir en sus camas. Ya pueden decir adiós a la inquietud. Así es, así será, por la evolución positiva de un fuego que ya está "perimetrado" y "estabilizado", tal y como ha afirmado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Tal y como ha dicho ante los medios dando luz verde a la vuelta, escalonada, de los vecinos a sus domicilios. "Nos han dicho que está más o menos controlado y que el fuego no ha llegado al pueblo. Me ha tranquilizado un poco", cuenta Francisco.

Cuenta un vecino que no ha dejado de pensar en todo lo que dejaba atrás: "Dejé a dos gatos, a mis tortugas... a mis animales. Estoy que no duermo por las noches, muy preocupado por ellos".

Y es que es una de las mayores preocupaciones que tienen los vecinos de las zonas afectadas: "Hemos estado poniendo agua y comida para intentar que los animales que están por ahí perdidos puedan comer y beber".

Han sido horas con cientos de personas esperando sin fecha fija en el calendario a la que poder agarrarse. Con la angustia de no saber cuándo podrían volver pero con la esperanza de recuperar sus vidas pronto.

"Llevamos desde el jueves fuera de la casa que habíamos alquilado, esperando a que alguien nos diga si podemos subir a por nuestro perro y ya irnos. Podemos irnos a Barcelona, pero evidentemente sin él no nos vamos a ir", cuenta una mujer.

Una espera que se les ha hecho eterna pero que ya ha llegado a su final.

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