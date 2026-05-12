Nueva 'machistada' en la Iglesia: hablan de "sexualidad desquiciada" entre las mujeres jóvenes y ellas responden

¿Qué ha dicho? "Los que más están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de una propuesta de sexualidad desquiciada al desvincularse del amor y de la transmisión de la vida y que en sí misma lleva un germen de agresividad, pues son los jóvenes. Y diría más, especialmente las jóvenes", ha dicho Luis Argüello.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha expresado que los jóvenes, especialmente las mujeres, experimentan una sexualidad desvinculada del amor y los valores familiares, lo que podría derivar en comportamientos agresivos. Estas declaraciones han generado reacciones entre las jóvenes, quienes consideran anticuado y sin fundamento vincular la agresividad con las relaciones sexuales consentidas. Las entrevistadas por laSexta han manifestado su desacuerdo, argumentando que en 2026 es inapropiado criticar las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. Además, sugieren que la Iglesia debería evolucionar junto a la sociedad que representa.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, considera que los jóvenes, y en concreto las mujeres jóvenes, tienen sexo más allá del amor y de los valores tradicionales de la familia y que por eso viven una sexualidad desquiciada. Además, ha dicho que eso podría derivar en comportamientos agresivos.

"Los que más están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de una propuesta de sexualidad desquiciada al desvincularse del amor y de la transmisión de la vida y que en sí misma lleva un germen de agresividad, pues son los jóvenes. Y diría más, especialmente las jóvenes", ha dicho Argüello.

laSexta ha salido a la calle y ha mostrado estas palabras del presidente de la CEE a varias jóvenes, ya que ha hecho tanta referencia, en concreto, a ellas. Y no han dudado en pronunciarse. "En los tiempos en los que estamos ahora está un poco anticuado decir eso, porque la verdad es que no le veo la relación", ha dicho una.

"No hay ningún vínculo entre agresividad y tener relaciones sexuales consentidas en 2026. O sea, ¿qué me estás diciendo? Cállate", ha reaccionado otra joven al escuchar las palabras de Argüello. "Sin palabras, sinceramente", ha comentado otra a laSexta.

"Que es 2026 y aún se está criticando lo que deciden hacer las mujeres con su propio cuerpo, y encima la Iglesia. A mí es que me parece muy triste, sinceramente", "va muy vinculado a cosas que nos han metido en la cabeza, ideales, que hoy ya no se pueden seguir", "muy fuera de lugar, pues ya en pleno siglo XXI se me hace muy tonto pensar de esa manera", han respondido otras sin asomo de duda.

Un mensaje alto y claro de las mujeres jóvenes a Argüello. "Me parece ridículo. Yo pienso que cada un es libre de hacer lo que quiera, ¿no?", ha contestado otra. Y una más, que ha agregado: "Creo que la Iglesia, como institución que representa a muchísimos millones de personas, debería de cambiar junto a la sociedad que supuestamente representa".

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