Qué debemos compartir en redes (y qué no) tras una tragedia como la de Urda: "Es innecesario las muestras de dolor, imágenes dramáticas..."

¿Por qué es importante? Se pueden utilizar como herramienta útil para compartir, por ejemplo, datos de desaparecidos, pero también hay quien las usa como arma peligrosa propagando bulos, imágenes demasiado explícitas y generando aún más dolor.

Tras la tragedia de Urda, se ha enfatizado en redes sociales la importancia de evitar el sensacionalismo y respetar el dolor de los afectados, evitando compartir imágenes que puedan herir sensibilidades. Marta Alonso, psicóloga experta en trauma, advierte sobre la "exposición emocional", un fenómeno que ocurre al ver imágenes impactantes. Vanesa Fernández, doctora en Psicología, sugiere compartir solo información relevante, evitando imágenes dramáticas que incrementen el impacto emocional. El exceso de información puede causar fobias o estrés postraumático. Sin embargo, las redes pueden fomentar solidaridad y empatía si se usan con respeto, según Alonso.

Tras la tragedia de Urda, son muchos los que han manifestado en redes sociales la importancia de evitar el sensacionalismo, respetar los tiempos de dolor y la de compartir imágenes que no hieran la sensibilidad. Además, se defiende el cuidado de la "exposición emocional", que es, tal y como explica Marta Alonso, psicóloga experta en abordaje del trauma, "un fenómeno que ocurre en las personas cuando se ven expuestas de manera inevitable a observar imágenes, vídeos y testimonios que provocan un gran impacto emocional".

¿Qué debemos compartir entonces? Vanesa Fernández, doctora en Psicología y experta en emergencias, indica que "información relevante que explique los hechos y el alcance de los mismos". "Considero que es innecesario las muestras de dolor, las imágenes dramáticas que pueden incrementar el impacto emocional de los oyentes y, por supuesto, de familiares y de afectados", destaca.

En la misma línea, Marta Alonso, psicóloga experta en abordaje del trauma, defiende que hay que publicar en redes contenido "que sea útil". "A veces no nos preguntamos si esa información es útil. ¿Qué puedo aportar yo subiendo a mis redes sociales esta información?", señala.

Consecuencias del bombardeo de información

Y es que el bombardeo de información tiene consecuencias: "Algunos problemas pueden ser las fobias o incluso el trastorno de estrés postraumático, que se puede adquirir no solamente por la vivencia en sí del evento traumático, sino que también se puede adquirir a través de la transmisión de información o simplemente observándola", subraya Vanesa Fernández.

Por otro lado, las redes también han tenido un enorme poder informativo. "Uno de los trabajos que hacemos desde la psicología de emergencias es normalizar emociones e informar a los que sufren acerca de cuáles son las consecuencias emocionales más normales", afirma al respecto Fernández.

En definitiva, "bien usadas con respeto pueden provocar aumentar la solidaridad en las personas, la empatía y el acompañamiento mutuo", tal y como manifiesta Marta Alonso.

Pensar en los demás y entender cómo pueden sentirse debería ser, más que nunca, nuestra prioridad.

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