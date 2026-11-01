Superar sin olvidar: el duro recorrido de las víctimas de accidentes ferroviarios en el que el apoyo del entorno es vital

Los detalles Es imposible ponerse en la piel de las víctimas del accidente de Urda. Solo pueden hacerlo quienes vivieron en primera persona las tragedias de Angrois y Adamuz. Algunas cuentan cómo ha seguido la vida para ellos.

Mari Carmen y José Manuel, familiares de víctimas del accidente de Angrois, reflexionan sobre el impacto emocional del suceso 13 años después. José Manuel, que perdió a su hermana, comparte la importancia de seguir luchando por justicia y pide a quienes enfrentan situaciones similares que no se rindan. Mari Carmen destaca el apoyo familiar como clave para sobrellevar el dolor. Por otro lado, Paco de la Corte, superviviente del accidente de Adamuz, relata cómo el apoyo mutuo entre víctimas y la mejora física contribuyen a la recuperación mental. Saúl Sánchez, psicólogo de SAMUR, enfatiza la normalidad de las reacciones emocionales ante situaciones traumáticas y la importancia de contar con apoyo profesional y familiar.

Mari Carmen y José Manuel nos reciben 13 años después en la zona 0 del accidente de Angrois. Ellos no viajaban en ese tren, pero sí sus familiares. "Yo le decía al psicólogo que a mí eso no me iba a servir de nada, porque mi hermana ya no estaba y por mucho que hiciera, ella no iba a volver", expresa José Manuel hermano de una víctima del accidente de Angrois.

En este sentido, Saúl Sánchez, psicólogo voluntario de SAMUR Protección Civil, explica que ellos intentan "hacer una línea explicando cómo han sucedido las cosas en una línea temporal, porque dos miembros de una misma familia, dos hermanos, pueden tener distintas necesidades ante la desaparición de un padre".

Ahora, José Manuel transmite a aquellos que están pasando lo mismo que pasó él la importancia de que "luchen". "Aunque este año decidimos parar de hacer las concentraciones en Angrois, seguimos luchando, seguimos queriendo que se hagan investigaciones", señala.

Por su parte, Mari Carmen consiguió sostenerse gracias a los suyos y da este consejo a las víctimas de Urda: "Que se apoyen en la familia, que a mí fue lo que me ayudó mucho". Sin embargo, reconoce que "quedan unos años muy duros".

Aunque pase el tiempo, hay heridas que no terminan de cicatrizar, y algunos todavía las tienen muy recientes, como Paco de la Corte, superviviente del accidente de Adamuz. "Ha sido un poco 'déjà vu' porque yo venía de examinarme de las oposiciones y este domingo venía también de examinarme de las oposiciones y viendo en las noticias, es lo mismo que el año pasado", expresa.

Tan solo han pasado nueve meses desde que Paco se convirtió en un superviviente del accidente de Adamuz. "Poco a poco, cuando vas viendo la mejoría física, también ayuda mentalmente", reconoce el hombre, quien cuenta que "todas las víctimas" de aquel accidente tienen un "grupo de WhatsApp" en el que se apoyan bastante unos a otros.

Cuando sucede algo así, "es muy fácil que una persona llegue en estado de shock", tal y como afirma Saúl Sánchez, psicólogo voluntario de SAMUR Protección Civil, quien indica que ellos lo que hacen "es intentar bajar esa activación". "Nosotros en la psicología de emergencias siempre decimos que son reacciones normales ante situaciones anormales", añade.

Y es, sobre todo, el apoyo de familiares, amigos o profesionales, es la que da un impulso cuando parece imposible.

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