Unas 200 personas celebran en Madrid el Día de la Mujer como alternativa al 8M: "Ni machismo, ni feminismo"

Alrededor de 200 personas se han manifestado en el centro de Madrid bajo el lema "En femenino sí y en masculino también" convocados por la plataforma Women of the World frente a las movilizaciones del 8 de marzo, para defender la "complementariedad" de hombres y mujeres.

La manifestación, que ha partido desde la plaza de Isabel II y ha terminado en Sol, ha sido apoyada, según los convocantes, por 50 entidades como HazteOír, la Asociación de Víctimas de ley de Violencia de Género de Madrid, la Asociación Española de Abogados Cristianos o Aborto Cero San Fernando.

Con el lema "En femenino sí y en masculino también", cerca de 200 personas han marchado en esta manifestación para denunciar lo que consideran los "nuevos postulados del feminismo" que "responden a un modelo de mujer y sociedad que solo algunos comparten, pero que se está imponiendo en una batalla cultural donde no existe otra alternativa".

"Reivindicamos que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y en derechos pero diferentes y complementarios. Los hombres son nuestros aliados y nuestros compañeros, no son nuestros amigos y no son maltratadores en potencia. Y la mujer está discriminada hoy por el hecho de ser madre y no por el hecho de ser mujer", ha explicado a los medios la portavoz de la plataforma convocante, Leonor Tamayo.

"La manifestación del 8M era manifestación de hombre-mujer, y nos negamos a sumarnos a ese juego. Los hombres no son nuestros enemigos; son nuestros compañeros y aliados", ha añadido Tamayo en esta marcha en la que se han escuchado cánticos como "La diferencia nos complementa", "El feminismo no me representa" o "Ni machismo, ni feminismo".

También se ha coreado que "Padre y madre no falten" en esta movilización en la que se ha exigido la abolición de la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía, y en la que se ha condenado cualquier tipo de violencia en el ámbito doméstico.

La escritora y vicesecretaria de Movilización de Vox, Alicia Rubio, se ha subido también al escenario para denunciar el feminismo "rancio" en este acto en el que Tamayo ha leído un manifiesto que aseguraba: "Soy mujer, soy esposa, soy madre y soy profesional. Y no soy feminista".

A mitad del discurso, la portavoz de Women of the World ha pedido a las mujeres que bajasen del escenario para que subiesen los hombres y concluir así su manifiesto: "Queridos hombres: no dejéis de ser como sois. Os necesitamos masculinos, viriles, caballerosos. Os queremos así y nos gustáis así".