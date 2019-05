Un pulpo ataca a una 'influencer' china cuando intentaba comérselo vivo

Una 'vlogger' china se hace viral en las redes sociales por un vídeo en el intenta comerse un pulpo que estaba vivo. Sin embargo, el vídeo no salió cómo ella esperaba, y es que el animal se agarró a la cara de la joven que se asusta cuando no ve puede hacer nada para separarlo.

El vídeo muestra como ella, llorando, intenta quitarse el molusco de la cara. Cuando por fin consigue hacerlo, observa la herida que le ha hecho en la cara y grita: "Es doloroso. Mi cara está desfigurada".

La 'influencer', que vive en la ciudad de Lianyungang, tiene una cuenta en la red social 'Kuaishou' con el nombre de 'Seaside girl Little Seven', y es famosa por comer diferentes tipos de mariscos como cangrejos o langostas, aunque ya había manifestado su inquietud porque no conseguía demasiadas visitas.

Según el 'Daily Mail', este tipo de animales tiene 280 ventosas en cada tentáculo con miles de receptores químicos en cada uno de ellos, y los utiliza para defenderse de las amenazas.

La chica recibió numerosas críticas por redes sociales en las que se podían ver comentarios como "Ojo por ojo, diente por diente" o "Se lo merece".